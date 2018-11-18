بالفيديو.. جولة في مصنع مرسيدس الجديد الذي يعد الأكثر تطوراً في العالم

برلين(صدى):

دشنت مرسيدس مصنعها الجديد 56 والذي كانت قد وعدت بأن يكون مصنع السيارات الأكثر تطورا في العالم، وبالحكم من خلال الجولة الافتراضية التي طرحتها مؤخرا للمصنع الذي سيفتتح عام 2020 فيبدو أنها على الطريق لتحقيق ما وعدت به.

تشتمل المهام الأساسية للمصنع الجديد على صناعة الجيل الجديد S-Class وموديلات EQ الكهربائية المتطورة وربما السيارات ذاتية القيادة فيما بعد، هذا بالإضافة لتمكين العملاء من إتمام بعض التعديلات على سياراتهم، المهام التي انعكست على شكل المصنع الذي بدا تصميمه كما لو كان مشهد من فيلم خيال علمي.

يعمل المصنع -المقام في سيندلفنجن بألمانيا على مساحة 220 ألف متر مربع- كليا بالطاقة المتجددة المعتمدة على CO2– ونظام الخلايا الكهربية-الضوئية كما سيصبح المصنع بأكمله بيئة خالية من الورق حيث سيتم استبدال الملفات والأوراق بأدوات رقمية، ويستخدم المصنع أيضا نسخة تجريبية من تقنية 5G لربط مكوناته وأقسامه ببعضها البعض.

تستهدف مرسيدس في مصنعها الجديد توفير مستوى متقدم من الميكنة بصنع قنوات اتصال عالية السرعة بين الاّلات وبعضها البعض دون الحاجة لتدخل بشري لدرجة حصول مفك البراغي على اتصال واي- فاي ليقوم بتعديل عزم دورانه بناء على البيانات المرسلة إليه، تدعي مرسيدس أيضا أن المصنع سوف يحتوي على 300 مركبة ذاتية القيادة ضمن منظومة نقل المكونات من وإلى وفي المصنع.

أكدت مرسيدس أن الاختيار بين الاّلية والعامل البشري لا يأتي إلا عندما يكون الاختيار الاّلي أكثر توفيرا من الناحية الاقتصادية نافية أن تكون الاّلة بمرونة البشر وقدرتهم على حل المشاكل بطريقة مفيدة.