شاهد.. شوارع مكة المكرمة تتزين بالعلمين السعودي والعماني احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تزيّن شوارع مكة المكرمة بالعلَمين السعودي والعماني؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان.

وبين المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي العلَمان متعانقين في أحد شوارع مكة الرئيسية؛ تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما يجمعهما من روابط الدين والدم والجوار ووحدة المصير.

وعبر المغردون العمانيون عن شكرهم لمشاركة الشعب السعودي لهم في أفراحهم، داعين الله ألا يفرق شملهم

يذكر أن سلطنة عمان تحتفل في يوم 18 نوفمبر بعيدها الوطني، الذي يؤرخ لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها السلطان قابوس منذ عام 1970م، الذي أعلن بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة.