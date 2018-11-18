بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين
توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، محوبة برياح نشطة على ” المدينة المنورة – تبوك – القصيم – الرياض – حائل – الجوف – جازان – عسيير الحدود الشمالية – مكة المكرمة – الباحة ” .
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق ” شمال المملكة – المرتفعات الغربية ” ، غدا الإثنين.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأثنين 1440/3/11الموافق 2018/11/19 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/Xu60Nlwu1i
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 18, 2018
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