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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين
نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، استمرار هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، محوبة برياح نشطة على ” المدينة المنورة – تبوك – القصيم – الرياض – حائل – الجوف – جازان – عسيير الحدود الشمالية – مكة المكرمة – الباحة ” .

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق ” شمال المملكة – المرتفعات الغربية ” ، غدا الإثنين.


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