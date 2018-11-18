أمير الشمالية يكرّم الطالب فرحان العنزي الحائز على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة 

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطالب فرحان عايد العنزي الحائز على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة .

وهنأ سموه الطالب بهذا الإنجاز، متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح، حاثاً الطلاب والطالبات على التمسّك بالقيم الإسلامية والوطنية، مُحفّزاً إياهم على العمل الجاد والمنافسة لحصد الجوائز المتقدّمة في كافة المجالات .

من جهته عبّر الطالب العنزي ووالده عن الشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لأبنائه المتميزين بالمنطقة، ودعمه ومساندته وتكريمه.

وقدم سموه في نهاية الاستقبال دعماً مالياً للطالب.

حضر الاستقبال مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي .