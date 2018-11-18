بالفيديو.. التدريب الأخير للأخضر قبل المغادرة إلى الأردن

ماجد الأشرم(صدى):

خاض الأخضر التدريب الأخير على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر قبل المغادرة إلى العاصمة الأردنية عمّان.

واستأنف أمس تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب الأردن وديًا في العاصمة الأردنية عمان بعد غد الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والتي عمد فيها بيتزي إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام اليمن، فيما خضع بقية اللاعبين إلى تدريبات اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، قبل أن يخصص بيتزي حصة للتدريب على التمرير بمختلف السرعات.

وواصل لاعب الوسط سالم الدوسري والمدافع سلطان الغنام التمارين التأهيلية الخاصة بهما في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما خصصت تمارين تأهيلية للاعب الوسط محمد كنو بعد إراحته يوم أمس.