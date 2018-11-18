ادعت اختطاف ابنها.. حيلة زوجة لإخراج زوجها من السجن
ادعت سيدة مصرية اختطاف ابنها وحرق منزلها لحل نزاع قضائي بين زوجها ومزارع تسبب بحبس زوجها.
تلقت الجهات الأمنية بلاغ عن وجود حريق بمنزل سيدة ، وعند مباشرة القوات الأمنية المنزل تبين اختطاف ابنها و تكبيل والدها، وعند سؤالها قررت قيام ملثمين باختطافه و حرق المنزل .
و باتسكمال الإجراءات كشفت الجهات الأمنية الغموض حول الحادثة و تبين أن زوجها محبوس على ذمة قضية ، وقيام شقيقها باخفاء ابنها .
وبمواجهتها اعترفت أنها اختلقت الواقعة لإجبار المزارع على حل النزاع القضائي القائم بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.
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