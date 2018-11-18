ادعت اختطاف ابنها.. حيلة زوجة لإخراج زوجها من السجن

القاهرة(صدى):

ادعت سيدة مصرية اختطاف ابنها وحرق منزلها لحل نزاع قضائي بين زوجها ومزارع تسبب بحبس زوجها.

تلقت الجهات الأمنية بلاغ عن وجود حريق بمنزل سيدة ، وعند مباشرة القوات الأمنية المنزل تبين اختطاف ابنها و تكبيل والدها، وعند سؤالها قررت قيام ملثمين باختطافه و حرق المنزل .

و باتسكمال الإجراءات كشفت الجهات الأمنية الغموض حول الحادثة و تبين أن زوجها محبوس على ذمة قضية ، وقيام شقيقها باخفاء ابنها .

وبمواجهتها اعترفت أنها اختلقت الواقعة لإجبار المزارع على حل النزاع القضائي القائم بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.