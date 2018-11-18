خليجى يستغل طفلا جنسيا بعد استدارجه عبر ” سناب شات “

دبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكما بحبس موظف خليجي ثلاثة أشهر بتهمة حيازة مواد مخلة لأطفال، واستخدام بعضها في ابتزاز طفل وإخضاعه له جنسياً.

وتبين من التحقيقات أن المتهم هدد مراهقاً بنشر صور فاضحة له على الإنترنت، إذا لم يستجب لرغباته، كما عثرت الجهات المختصة بحوزة المتهم على أكثر من 3000 صورة، و250 فيديو إباحياً، عدد كبير منها لأطفال.

وأوضح المجني عليه أنه تعرف إلى المتهم عبر سناب شات، وتبادلا معاً صوراً فاضحة، مصيفا أنه وثق به وأرسل إليه صوراً شخصية، واختفى المتهم فترة، ثم اتصل به مجدداً، وطلب مقابلته.

وأضاف المجني عليه أنه وافق على لقائه، وفوجئ بأن المتهم يبتزه بالصور التي بحوزته، وهدده بنشرها على الإنترنت، وإرسالها لأسرته وأصدقائه، وطلب منه القيام ببعض الممارسات الجنسية فخضع له.

وعرض المتهم صوراً وفيديوهات تخص أطفالاً آخرين، موضحا أنه استدرجهم بالطريقة ذاتها، وأجبرهم على تلك الممارسات.