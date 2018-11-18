خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

الكويت(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بنقل الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي خلال استقبال معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، له بدار سلوى ظهر اليوم.

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله- بسلامة عودة معاليه من رحلة العلاج.

من جهة ثانية حضر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدار سلوى ظهر اليوم مأدبة الغداء التي أقيمت تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي بمناسبة زيارته لدولة الكويت.

حضر المأدبة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح.