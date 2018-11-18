فيدال لن يعود إلى يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يفكر في استعادة نجمه السابق ولاعب برشلونة الإسباني الحالي، التشيلي أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت أن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا من صفوف لاعب وسط مانشستر يونايتد، موجودة، لكونه لا يزال نجمًا صغيرًا، ويتناسب مع مشروع السيدة العجوز، إلا أن فيدال بعيد عن معايير النادي؛ حيث أنه سيتم عامه الـ32 في مايو المقبل، بجانب انخفاض مستواه في المواسم الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر، أن ” فيدال ” ارتدى قميص يوفنتوس، في الفترة من 2011 وحتى 2015، كما انضم إلى برشلونة الموسم الماضي قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.