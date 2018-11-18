” الحرملي ” يقوم بزيارة لوحدة الحماية الاجتماعية بأبها

محمد السعران(صدى):

أستضافت وحدة الحماية الاجتماعية بأبها الأمين العام للجنة إصلاح ذات البين الأستاذ “مسفر الحرملي” وذلك تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين لجنة إصلاح ذات البين ووحدة الحماية ، حيث تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير أثناء زيارته لوحدة الحماية الاجتماعية بأبها .

وفِي بداية الإجتماع إستمع الضيف إلى شرح مفصل من مدير وحدة الحماية الاجتماعية الأستاذ “عبدالله الأحمري” عن نشأة ودور الوحدة الذي تقوم به مع النزيلات كما تناول اللقاء أوجه التعاون وسبل الدعم وإيجاد الحلول المناسبه لهن .

وتم في نهاية اللقاء الاجتماع تم الخروج بعددٍ من التوصيات التي ستعرض على سموه الكريم للعمل على تنفيذها في القريب العاجل .