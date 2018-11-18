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حساب المواطن يكشف شرط تغيير الآيبان البنكي

حساب المواطن يكشف شرط تغيير الآيبان البنكي
عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن شرط تغيير ” الآيبان ” البنكي؛ موضحًا أنه يجب أن يكون الرقم الجديد مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

وأوضح حساب المواطن في مقطع فيديو، طريقة تغيير الآيبان، قائلًا: ” بإمكانك تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد. ”

وأشار حساب المواطن إلى خطوات تغيير الآيبان تتمثل في الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا ، ومن ثم التوجه إلى صفحة تعبئة واستكمال الطلب، وانقر على بيانات الحساب البنكي، قم بإدخال رقم الآيبان الجديد، ثم قم بحفظ المعلومات.


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