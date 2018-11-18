عميد التربية يدشن اعمال المجلس الاستشاري لقسم الإدارة التربوية الاربعاء

محمد السعران(صدى):

يدشّن عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود أ. د فهد بن سليمان الشايع يوم الأربعاء القادم 13 ربيع الأول 1440هـ المجلس الاستشاري الطلابي بقسم الإدارة التربوية بحضور وكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالقسم وبالكلية ومستشار المجلس د. سعود بن علي العمري وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية وطلاب القسم وطالباته المنتظمين وعدد ممن تخرجوا في القسم خلال الأعوام الماضية، وقد قدم الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية شكره لعميد كلية التربية على موافقته على رعاية المناسبة ودعمه للمجلس الاستشاري للقسم، وذلك ضمن عنايته المستمرة بأعمال وفعاليات القسم ومبادراته المختلفة.

وقال د. الداود ” يأتي إنشاء المجلس الاستشاري الطلابي بقسم الإدارة التربوية تفعيلاً للقيادة التشاركية، ومواكبة للتوجهات المستقبلية للجامعة، وقد أعدت لائحته واعتمد من مجلس القسم، ونال موافقة سعادة عميد الكلية

ونتطلع في هذا المجلس لتقديم عدد من الأعمال النوعية لطلاب القسم من خلال إشراكهم في تفاصيل العمليات التعليمية والإدارية، وهو اتجاه من اتجاهات القيادة الحديثة، وطريق نحو القيادة التشاركية الفاعلة، التي تهدف للتحسين المستمر للعمليات، وإتاحة الفرصة لكل طلاب القسم وطالباته في إبداء الرأي وصناعة القرار من خلال المشاركة في المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.

يذكر أن حفل التدشين سيقام ابتداءً من الساعة 09:30 صباحاً في مدرج كلية التربية للطلاب، وفي (مدرج رقم 5) بالنسبة لطالبات القسم في المدينة الجامعية للطالبات بإشراف وكيلة القسم د. لينا الخليوي، وسيعقب التدشين عقد أولى جلسات المجلس بحضور أعضاءه.

يذكر أن حفل التدشين يصاحبه تكريم لأعضاء اللجنة التأسيسية للمجلس.