قبل استضافتها حفل استقبال خادم الحرمين.. أهم المعلومات عن مدينة الملك خالد بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تستضيف مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث تعد المدينة من أحد المدن الرياضية المنتشرة في مناطق المملكة والتي تعتبر من الانجازات الحضارية التي أنجزت بالمنطقة.

ويستفيد من المدينة أندية المنطقة البالغ عددها ستة أندية وهي: الوطني والصقور بتبوك ونادي الخالدي بالوجه ونادي الحوراء باملج ونادي ضباء ونادي تيماء، كما تشمل ستاد رياضي يستوعب 12 ألف مقعد، وهي محمية من أشعة الشمس لعامة المتفرجين وكبار الشخصيات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يطل على ملعب كرة القدم وتوجد مرافق أخرى للألعاب الرياضية؛ بالإضافة إلى أن أرضية الملعب مزروعة بالانجيلة الطبيعية وتوجد مرافق الرياضيين والإدارة في الدور الأرضي وغرف للصحفيين والتعليق الرياضي في أعلى جزء من منصة الاستاد، كما تضم مبنى المسرح الذي يتسع الى 500 مقعد للمشاهدين.

وفي السياق نفسه، تشمل المدينة الرياضية المسبح الذي يبلغ طوله 25 متر بعرض 13 مترًا بالإضافة إلى مدرج المتفرجين الذي يتسع إلى 300 مقعدًا؛ فضلًا عن وجود غرف تغيير الملابس المركزية للرياضيين تخدم المسبح، وملعبين اسكواش بجدار خلفي من الزجاج مع صالة مشاهدة، ومسجد يتسع لـ 500 مصلي.