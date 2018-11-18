بالفيديو.. لحظة سقوط أجزاء من قمة جبل الأربع في الأحساء

الأحساء(صدى):

أظهر مقطع فيديو سقوط أجزاء من قمة جبل الأربع في الأحساء بسبب حالة تضاريسية مفاجئة، كما أوضح مختصون أن السبب الأكبر في ذلك هو هطول أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين 3-1440/3/4هـ .

ويرتاد على هذه التلة بالذات عدد كبير من المتنزهين “ عوائل وشبان ” حيث يوقفون سيارتهم و يتنزهون جواره بغرض الكشتة بشكل شبه دائم نظرًا لجمال هذا الموقع، ومن اللطف الإلهي أنها سقطت في وقت باكر صادف عدم تواجد أحد.

وسُمي بجبل الأربع منذ الأزل لأنه يتكون من رأسين صخريين متصلين وبجانبها رأسين صخريين آخرين منفصلين . وفسرَ مهتمون بالشأن الجغرافي أن هذه التلال كانت عبارة عن تلة واحدة ولكن بحكم عوامل التعرية تحولت إلى أربعة رؤوس كما هو ظاهر بالوقت الراهن .

ويتميز جبل الأربع بجمال منظره ونقاء رماله فقد كان موقعًا مُحببًا لدى الصيادين ومُلهِمًا للشعراء.