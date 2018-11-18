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إزالة تعديات بمساحة تزيد عن 275 ألف متر مربع بعسير

إزالة تعديات بمساحة تزيد عن 275 ألف متر مربع بعسير
أبها(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع عدد من البلديات التابعة لها , خلال الأسبوع الماضي ، بإزالة عدد من التعديات بالمنطقة التي طالت بعض المواقع الحكومية ، ومجار الأودية , بمساحة إجمالية بلغت 275.100 متر مربع ، موزعة على ٣٥ موقعاً في مختلف محافظات المنطقة.

وسجّلت بلدية النماص تعديات قدرت بـ ٧٧٨٤٤ مترا مربعا , فيما بلغت مساحة التعديات في بلديات النقيع وبلقرن و الواديين حوالي أكثر من 16 ألف متر مربع ، وأكثر من 38 ألف متر مربع في بلديات صمخ والثنيه وتباله وطريب.

وتم إزالة نحو٤٠٧٢٠ مترا مربعا في بلديتي أحد رفيدة والحرجة ، بينما وصلت مساحة الإحداثات التي جرى إزالتها من قبل بلديات محافظة محايل عسير و بارق و رجال ألمع ما يقدر بـ ٢٩٥٠٠ مترا مربعا وألف متر مربع في بلديتي البشائر و بللحمر، فيما سجلت التعديات التي جرى إزالتها في كل من محافظات سراة عبيدة و خميس مشيط و بيشة و تثليث بنحو ٤٨٧٥٠ متراً مربعاً ، كما قدرت التعديات التي سجلتها مدينة أبها بـ ١٥٠٠ متر مربع.


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