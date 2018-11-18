اغتصبت تلميذها مرتين وتزوجته بعد 14 سنة سجن

لندن(صدى):

أقرّت مُدرسة بريطانية باغتصاب تلميذها القاصرالذي كان يبلغ 12 عاماَ مرتين، وكان زوجها من اكتشف جريمتها حينما رأى رسالة على هاتفها تدل على ذلك.

وأبلغ زوجها الشرطة ضدها واتهمتها المحكمة بـ”الجماع الجنسي مع شخص دون السادس عشرة من العمر، وأفعال غير لائقة ترتكب ضد الشخص نفسه” وحكم عليها لمدة 14 عام .

وبعد قضاء فترة العقوبة، طُلقت السيدة من زوجها لتتزوج من تلميذها الذي اغتصبته وتسبب في دخولها السجن، ويبلغ من العمر حالياً 33 عامًا.