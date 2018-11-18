شاب يصور فتاة عارية أثناء الاستحمام داخل حمام منزلي لابتزازها

مليكة فؤاد(صدى):

انتشر مقطع فيديو لفتاة وهي تستحم عارية داخل حمام منزلي، وبالتالي وجدت الفتاة نفسها أمام فضيحة مدوية.

وتعود الواقعة عندما قام شخص بتصوير الفتاة خلسة داخل أحد المنازل من أجل ابتزازها بالفيديو ولإرغامها على مواصلة تلبية رغباته الجنسية أو للحصول على مبلغ مالي، حيث كانت الفتاة على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الشريط تم تصويره بمدينة الدار لبيضاء، إلا أنه لا يوجد أي تأكيد لذلك لحدود الساعة، ومن المنتظر أن تدخل الشرطة القضائية على الخط لكشف جميع حيثيات الواقعة.