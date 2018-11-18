مسار خاص للمتقاعدين في مطار الأحساء الدولي

الرياض(صدى):

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار الأحساء الدولي , مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

وأوضح المشرف على فروع ومكاتب المؤسسة عبدالله الشليخي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزم مبادرات المؤسسة لتقديم خدمات مميزة لمتقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين، متطلعاً لتعميم هذه المبادرة في جميع مطارات المملكة لخدمة هذه الفئة العزيزة في المجتمع.

حضر تدشين مسار المتقاعدين بالمطار مدير مطار الأحساء الدولي خالد السيف ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية عبدالله القحطاني

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد وفي ذات الشأن قد سبق لها التعاون مع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم , ومطار حائل الدولي , وذلك بتخصيص مسارات خاصة للمتقاعدين .