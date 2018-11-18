مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 165.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7496.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة السريع, والوطنية للتعليم, ووفرة, وبنيان ريت, ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, وأمانة للتأمين, وأسمنت العربية, ودور, واتحاد الخليج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.58% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والوطنية للتعليم, وكيان السعودية, ومجموعة السريع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, والوطنية للتعليم، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.16 نقطة ليقفل عند مستوى 2426.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.