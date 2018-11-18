أسعار تذاكر كأس آسيا

طلال الغامدي(صدى):

يستمر الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي تنطلق في 5 يناير 2019، عندما تتقابل الإمارات المضيفة مع البحرين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي؛ حيث تشهد هذه النسخة مشاركة 24 منتخبًا، لتكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

ومن جانبه، أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن البطولة ترفع شعار ” جلب آسيا معًا “، ومن أجل الإيفاء بهذا الشعار، فقد تم تصميم فئات التذاكر من أجل تمكين أكبر عدد من الجماهير لحضور المباريات.

وأشار إلى أنه تبدأ الأسعار من 25 درهما إماراتيًا 6.8 دولارات؛ فيما تقام النسخة الـ17 من نهائيات كأس آسيا على 8 ملاعب ذات مستوى عالمي في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة، حيث يتوقع أن تستقطب رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري والمتابعة.