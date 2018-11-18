بالفيديو… كلب متهور يهاجم أسدا وزوجته
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلب متهور قام بمهاجمة أسد وزوجته في إحدى حدائق تنزانيا.
وأظهر مقطع الفيديو شجاعة الكلب الصغير بالاقتراب من الأسد وزوجته حيث كانت تقف بجواره ،و تراجع الأسد عن نباحه ، حتى إنه لم يتمكن من الثبات أمامه وقت الهجوم.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 55 دقيقة
أسـدًا وزوجتـه😂😂😂يقال أسد وأنثاه😊
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 54 دقيقة
احتمالين يا انه مسعور والحيوانات تتجنبه
ولا الاسد اعتبرة بزر ولا يبي يحط حاله بحاله
لانه بيضيع عليه وقت الزواج مع ها الي واقفه تنتظر
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 51 دقيقة
الكلب شارب حمضيات
رااايق[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 16 دقيقة
الأسد قاله روح العب بعيد يا بابا *!!! ههههههههههه
*
كلب يبغي يثبت سخضيته **!! ههههههههههههههههههههههههه