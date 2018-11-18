بالفيديو… كلب متهور يهاجم أسدا وزوجته

دودوما(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلب متهور قام بمهاجمة أسد وزوجته في إحدى حدائق تنزانيا.

وأظهر مقطع الفيديو شجاعة الكلب الصغير بالاقتراب من الأسد وزوجته حيث كانت تقف بجواره ،و تراجع الأسد عن نباحه ، حتى إنه لم يتمكن من الثبات أمامه وقت الهجوم.