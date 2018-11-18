المديرية العامة للسجون تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت المديرية العامة للسجون عن توفر وظائف نسائية شاغرة للعمل بمسمى ” مأمور سنترال ” على بند المستخدمين، واشترطت المديرية أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة، وأن لا يقل تقدير المتقدمة عن جيد جدًا.
وأوضحت أن الشروط التي يجب توافرها هي:
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة.
2- أن لا يقل تقدير المتقدمة عن جيد جداً.
3- الإلمام باللغة الإنجليزية.
4- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنه ولا يزيد عن 25 سنه.
5- إحضار صورة مصدقة من مؤهل الثانوية العامة مع إحضار الأصل للمطابقة.
6- صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع إحضار الأصل للمطابقة.
7- صورة من الخبرات والدورات التدريبية إن وجدت.
8- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. 9. اجتياز المقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/10هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/12هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا
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