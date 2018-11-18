المديرية العامة للسجون تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون عن توفر وظائف نسائية شاغرة للعمل بمسمى ” مأمور سنترال ” على بند المستخدمين، واشترطت المديرية أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة، وأن لا يقل تقدير المتقدمة عن جيد جدًا.

وأوضحت أن الشروط التي يجب توافرها هي:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة.

2- أن لا يقل تقدير المتقدمة عن جيد جداً.

3- الإلمام باللغة الإنجليزية.

4- أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 سنه ولا يزيد عن 25 سنه.

5- إحضار صورة مصدقة من مؤهل الثانوية العامة مع إحضار الأصل للمطابقة.

6- صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع إحضار الأصل للمطابقة.

7- صورة من الخبرات والدورات التدريبية إن وجدت.

8- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. 9. اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/10هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/12هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا