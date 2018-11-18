” رامبو ” سفاح المسلمين ومعذبهم يخضع للمحاكمة الدولية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يخضع اعتقال البرلماني في جمهورية أفريقيا الوسطى الفريد يكاتوم والمعروف باسم ” رامبو ” للتحقيقات أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد إتهامه بارتكاب جرائم قتل وترحيل وتعذيب لمسلمين في بلاده .

وذكرت المحكمة في بيان، أنها أصدرت أمرا باعتقال يكاتوم وهو قائد جماعة مسيحية مسلحة يوم 11نوفمبر لمسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين ديسمبر من عام 2013 وأغسطس 2014

ووفقاً لـ ” رويترز ” فقد صرح أحد القضاه بأن ” يكاتوم ” يشتبه بأنه كان قائدا لجماعة مسلحة نحو 3000 شخص كانوا ينشطون ضمن ميليشيا الدفاع الذاتي (أنتي بالاكا)، وهي ميليشيا مسيحية كانت تنفذ هجمات ضد السكان المسلمين بشكل ممنهج .