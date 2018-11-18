” سكني أكسبو ” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين

الرياض(صدى):

استطاع معرض ” سكني أكسبو ” جذب أكثر من 5000 زائر منذ افتتاحه الخميس الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وبحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، والمشرف العام على الصندوق العقاري خالد العمودي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 43 مطوراً عقاريًا و16 جهة تمويلية.

ويهدف ” سكني إكسبو ” إلى تسهيل حصول ” مستفيدي برنامج سكني ” على قروضهم العقارية وتيسير رحلة تملكم ” لمسكنهم الأول ” من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، الأمر الذي يسهم في تذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وتضمنت اجنحة المعرض باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات السكنية تنوعت ما بين ” البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة ” ، كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية، التي صممت لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وتستمر فعاليات معرض ” سكني أكسبو ” حتى الجمعة المقبلة الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، وهو من تنظيم ” برنامج سكني ” وبرعاية وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.