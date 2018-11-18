القبض على مقيم يمني ينتحل صفة رجل أمن بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الأمن بإحدى دوريات جدة من الكشف عن مقيم يمني الجنسية ، يرتدي بدلة عسكرية وينتحل صفة رجل أمن .

ووفقاً للأحداث ، اشتبه رجال الأمن في شخصين داخل أحد المركبات بحي أم مسلم وقاما على الفور بإستجوابهما ليتضح حقيقة اليمني المنتحل وبصحبته شخص سعودي يعتقد أنه من أصحاب السوابق.

وتم التحفظ عليهما وعلى المركبة وتسليمهما إلى شرطة المنتزهات، لإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهما.