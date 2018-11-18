رئيس العراق يصل الرياض
وصل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق له اليوم إلى الرياض.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد من عبد الله القصبي الوزير المرافق ،ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.
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