رئيس العراق يصل الرياض

الرياض(صدى):

وصل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق له اليوم ‏إلى الرياض.

‏وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ‏ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد ‏من عبد الله القصبي ‏الوزير المرافق ،ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة ‏الدكتور قحطان طه خلف ومندوب عن المراسم الملكية.