” زين ” تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية والبكالوريوس (رجال) للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لافتةً إلى ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– مدير إدارة وتخطيط القوى العامة (Workforce Management & Planning Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– مدير العمليات الداخلية والرعاية الاجتماعية (Inbound Operations & Social Care Director)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– مشرف إدارة الشركاء (Partners Management Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– محلل تدريب العناية بالعملاء (Customer Care Training Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– محلل رئيسي تخطيط السوق والأداء (Market Planning & Performance Senior Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– محلل الأحداث الجماهيرية عبر القنوات الإلكترونية (Mass Incidents Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية معلومات) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– مندوب خارجي (Outbound Agent)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– خبير إدارة القوى العاملة (Workforce Management Expert)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، مبيعات) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– محلل تجربة المستخدم – التوقعات (Customer Experience – Insight Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– محلل رئيسي تجربة المستخدم – التصميم (Customer Experience – Design Senior Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة في نفس المجال.

– مدير تسويق خدمات القيمة المضافة (Marketing VAS Director)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– أخصائي الحلول التقنية (Technology Solutions Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (تقنية معلومات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب، عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا ، وذلك في موعد أقصاه الأحد 1440/3/17هـ (الموافق 2018/11/25م).