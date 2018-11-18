شمس تثير الجدل بتشبيه الرجل بـ ” الحيوان “

خالد الظفيري(صدى):

حظيت الفنانة شمس الكويتية على إعجاب الكثير من الفتيات بعدما قدمت نصيحة لهما، عبر حسابها الشخصيّ على “إنستغرام”، طالبتهّن فيها بالاستغناء عن الرّجال، مشبهه إياهم ” بالحيوان ” .

ونشرتْ شمس، صورة جديدة لها بفستان قصير ، معلقة : بدلًا من انتظار فارس أحلام ينقذك تعلمي قواعد الفروسية وكوني الفارسة لنفسك وغيري حياتك و إقرأي وازدادي نضجاً وكوني فتاة يتمناها كل رجل فالواقع يختلف عن حكاية سندريلا والاميرة النائمة وكما قيل (علموا بناتكم تحقيق احلامهن فالرجل ليس مصباح علاء الدين يعني هو يادوب شايف نفسه الحيوان وتجين انتي تزيدينها عليه).

ولاقت شمس انتقاد شديد من الرجال على لفظ كلمة ” حيوان ” .