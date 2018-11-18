” سناب شات ” يطلق ميزة جديدة

واشنطن(صدى):

يدشن تطبيق ” سناب شات ” للرسائل المصورة، خاصية جديدة؛ حيث يمكن للشخص الاطلاع على ” ملفه ” مع صديق معين من خلال النقر على صورة ملف الصديق ” الأفاتار ” الذي يتم تكوينه ليعكس شكل صاحب الحساب.

وتمكن ميزة ” ملف الأصدقاء “، الأشخاص من حفظ الصور ومقاطع الفيديو وغيرها في مكان واحد خارج المحادثة، ليعودوا إليها متى ما أرادوا ذلك؛ حيث ستجعل من السهل عليك العثور على ذكرياتك المفضلة، والمعلومات المهمة التي قمت بحفظها مع مرور الوقت.

وفي السياق نفسه، تحتفل الميزة أيضًا بعلاقاتك مع حفظ الخصوصية، إذ لن يتمكن أحد من رؤية علاقة الصداقة إلا أنت وصديقك، أو المجموعة التي تشاركها المحادثة.