وزارة الدفاع تعلن عن 29 وظيفة شاغرة

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 29 وظيفة مدنيّة شاغرة بكلية الملك عبدالعزيز الحربية يتم شغلها بنظام المسابقة ، وذلك وفقاً للشروط التالية :

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.1

2. أ ن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة والشروط لكل وظيفة

3. أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية :

الرشوة، التزوير، الاختلاس، تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على إنتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها

وقالت الوزارة أنه على من تتوفر لديه هذه الشروط إرفاق كامل الأوراق المطلوبة وتشمل : “المؤهل العلمي – الهوية الوطنية – السيرة الذاتية – بيان خدمات مصدق للوظائف التي تتطلب ذلك ” وتعبئة نموذج الطلب على وإرسالها على البريد الإليكتروني :

هنا

وأبانت الوزارة أن التقديم على الوظائف يبدأ من اليوم الأحد 1440/03/10هـ حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1440/03/13هـ.

ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي للوزارة :هنا