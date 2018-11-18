إنهاء مرشحي الاتحاد دورة المديرين التنفيذين في البرتغال

نواف السالم(صدى):

قام مرشحو اتحاد كرة القدم بإنهاء المشاركين في دورة المديرين التنفيذين لإدارة كرة القدم الحصول على شهادة الدبلوم من مدرسة البرتغال لكرة القدم، والتي نظمت خلال عام كامل بالتعاون بين الاتحادين السعودي والبرتغالي لكرة القدم.

هذا وقد شارك في الدورة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، ورئيس رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى منصور الرفاعي، والأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد، وحسن الجبر ممثلاً عن نادي الفتح، ومحمد الدهش ممثلاً عن نادي الفيحاء، وعبدالله الثنيان وصالح الذييب ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور أحمد الحديثي ممثلاً عن نادي أبها، وخميس الزهراني.

كما شهدت الدورة عدداً من المحاضرات قدمها نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة المسابقات جورجيو ماركيتي، والمدير التنفيذي للاتحاد البرتغالي تياقو كرافيرو، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي والمدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي ميشيل يوفا، وأول مدير تنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي وأحد مؤسسيها ريك باري، ومدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، إلى جانب عدد من الاستشاريين والمتخصصين في إدارة كرة القدم وأساتذة في عدد من الجامعات الدولية.