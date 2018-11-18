” إبل خليجية ” تحاصر متجرا شهيرا لمدة 24 ساعة
في واحدة من المواقف الغريبة سيطرت قافلة من الإبل على حركة المركبات والمارين في أحد الطرق السريعة بمدينة إيرفورت الألمانية ، حيث إحتشدت أمام متجر كبير ومنعت الزبائن من الدخول أو الخروج وذلك بعد أن فرت من السيرك العام للمدينة .
وتسببت الإبل المستوردة من منطقة الخليج العربي في هلع سائقي السيارات لخوفهم من وقوع الحوادث فيما فشلت كل محاولات صرفها عن الطريق لتضطر الشرطة لإغلاقه لمدة 24 ساعة .
وأخيراً تمكن مدرب للجمال في السيرك من التعامل معها وإقناعها بالسير بعيداً حتى استجابت دو أن يعلم أحد سر المحاصرة
أحميدة[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 ساعتين
العنوان يقولك ابل خليجية وهيا في المانيا … هههههههههه عليكم شغل
زائر[ عدد التعليقات: 1961 ] نشر منذ 4 دقائق
من السيرك هربت —-تبي ديرتها قالت هذا مكتب سفر نقف عنده حتي يرجعونا