” إبل خليجية ” تحاصر متجرا شهيرا لمدة 24 ساعة

برلين(صدى):

في واحدة من المواقف الغريبة سيطرت قافلة من الإبل على حركة المركبات والمارين في أحد الطرق السريعة بمدينة إيرفورت الألمانية ، حيث إحتشدت أمام متجر كبير ومنعت الزبائن من الدخول أو الخروج وذلك بعد أن فرت من السيرك العام للمدينة .

وتسببت الإبل المستوردة من منطقة الخليج العربي في هلع سائقي السيارات لخوفهم من وقوع الحوادث فيما فشلت كل محاولات صرفها عن الطريق لتضطر الشرطة لإغلاقه لمدة 24 ساعة .

وأخيراً تمكن مدرب للجمال في السيرك من التعامل معها وإقناعها بالسير بعيداً حتى استجابت دو أن يعلم أحد سر المحاصرة