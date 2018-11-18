بالفيديو.. رعب وفزع لعامل بعد تحرك القطار أثناء وجوده أسفله

نيودلهي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظات رعب وفزع لعامل فني يعمل بالسكك الحديدية الهندية، بعدما بدأ قطار في التحرك أثناء تواجده أسفله لإصلاح عطل ما بالقرب من محطة هوراه في كلكتا.

وظهر العامل محشورًا تحت القطار بين المسارات التي تحدد نظام المكابح عندما يبدأ القطار فجأة بالتحرك؛ حيث ركض أحد الأشخاص وأخذ يصرخ لحث الركاب على الانتباه ومطالبة إيقاف القطار عن طريق سحب إنذار الطوارئ المتواجدة داخل كل عربة.

وأوضح الفيديو، توقف القطار بعد أن سار في مساره لمسافة ليست بالقليلة، ليخرج الحارس الذي كان عالقًا دون أن يصاب بأي أذى.