بالفيديو.. خروج الأفاعي السامة من جحورها بسبب سيول المملكة

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي كيف تسببت السيول إلى خروج الأفاعي من جحورها

فكانت الأفاعي مختفية عن الأنظار فدفعتها السيول للخروج من جحورها، فيما دعت السلطات المحلية الأهالى للابتعاد عن السيول التي تحمل الأفاعي حفاظاً عليهم من التعرض للدغ.

وتشهد المملكة منذ أيام أمطار غزيرة على بعض المناطق ، وكانت أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار منطقة الرياض والأجزاء المجاورة لها.