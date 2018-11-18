من داخل حدود الحرم.. بر الشرائع تطلق وقفها الخيري ” بركة مكة “

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة وقفها الخيري الاستثماري “ وقف بركة مكة”، وهو عبارة عن مشروع استثماري، يعود ريعه بالنفع لتغطية مناشط الجمعية المتعددة منها كفالة الأيتام وكسوتهم وتفريج الكرب والحج وإفطار الصائمين وغيرها من مجالات الخير والإحسان المتعددة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد الحكمي أن هدف الوقف هو العمل نحو المشاريع المستديمة والتي تعود لجميع مناشط الجمعية والمستفيدين الذين يزيد عددهم عن 750 مستفيد ومستفيدة من برامج الجمعية ، و١٧٠ يتيما ويتيمة ، فيما أشار إلى أن الوقف سيتم بنائه “بحي المعيصم بمخطط الريان رقم القطعة 586 .

وذكر الحكمي أن الوقف يقوم على تكلفة مالية تبلغ 2,800,000 ريال، داعياً جميع المحسنين ورجال وسيدات الأعمال إلى المساهمة في الوقف، من خلال الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بالوقف والموجودة بموقع الجمعية عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.