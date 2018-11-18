20 مليون درهم بيع لوحات سيارات في دبي

دبي(صدى):

أقامت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، السبت، مزادا علنيا عرضت فيه أرقام مميزة للوحات سيارات خاصة، وسط حضور جماهيري كبير.

وخلال المزاد بيعت 6 ارقام مميزة تمثل تواريخ حياة مؤسس دولة الامارات العربية الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نيهان بقيمة 732 آلف درهم ، وسوف يخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية ـ فيما بلغ إجمالي إيرادات “مزاد مئوية زايد العلني” لأرقام اللوحات المميزة للسيارات ما يقارب 20 مليون درهم.

يصب تنظيم المزاد في إطار تعزيز المبادرات الفريدة والمميزة بمزاد “عام زايد” ، كما يسهم في دعم جهود الهيئة في إسعاد الجمهور وفسح المجال أمام التنافس الإيجابي الفعال بين راغبي اقتناء لوحات الأرقام الخاصة، بالإضافة إلى أنه يشكل رافدا ماليا لميزانية هيئة الطرق والمواصلات في دبي.