وزير الإعلام اليمني: المملكة الحائط المنيع ضد مشاريع الإرهاب بالمنطقة

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على سلامة وشفافية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في قضية مقتل خاشقجي والتي كشفت عن ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، لافتاً إلى أن الحق يستدعي الإشادة والترحيب وليس محاولات تسييس القضية لتصفية حسابات خاصة .

وقال” الأرياني ” في تغريدة على حسابه تحت وسم ‏‏كلنا المملكة العربيةالسعودية بأن المملكة حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى في المنطقة والإرهاب الممول من إيران، وهي حامية الحرمين الشريفين التي يقف وراءها مسلمو العالم ، مؤكداً أن كل من يحاول النيل من إستقرار المملكة واهم لا محالة .

ونشر الوزير اليمني ‏صور لبقايا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها المليشيا الحوثية وأسقطها باتريوت التحالف في سماء مدينة مأرب ، فاضحاً مؤامرات الحوثيين وإيران ضد المدنيين من الشعب اليمني.