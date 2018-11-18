عمرو دياب يتسبب في الإطاحة بدينا الشربيني من فيلم ” لص بغداد “

القاهرة(صدى):

كشف مصدر مسؤول عن حقيقة اعتذار الفنانة دينا الشربيني عن عدم المشاركة في بطولة فيلم “لص بغداد” أمام الفنان محمد إمام لأسباب شخصية.

وقال إن المنتج تامر مرسي أطاح بالفنانة دينا الشربيني من بطولة الفيلم، لوجود خلاف بينه وبين الفنان عمرو دياب.

وأشار المصدر إلى أن الشربيني كانت تسعى للمشاركة في الفيلم، لاسيما أنها تجسد دور البطولة النسائية أمام نجل عادل إمام، إلا أن خلافات دياب ومرسي حالت دون مشاركتها، حيث اسُتبعدت من الفيلم وتم التعاقد مع الفنانة ياسمين رئيس بديلة لها.