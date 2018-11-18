أهم أسباب التطرف الجوي على الجزيرة العربية
كشف تقرير عن أهم أسباب التطرف الجوي الحالي على الجزيرة العربية وبلاد الشام؛ بعد كثرة السحب الرعدية والسيول والأمطار الغزيرة التي سببت خسائر في المنطقة؛ حيث يتبع الغلاف الجوي والمحيطات على حد سواء، دورات طبيعية تمتد بين 5 إلى 30 عاماً، يعمل على فرز أنماط جوية محددة في النصف الشمالي من العالم، وفي هذا العام.
وتطورت ظاهرة ” النينو ” مما أدى إلى اقتراب الكتل الهوائية الباردة من الشمال نحو بلاد الشام والجزيرة العربية، وتفاعلها مع اندفاع تيارات رطبة من مناطق مدارية نحو الجزيرة العربية وأجزاء من بلاد الشام، كما أن الاحتباس الحراري أدى إلى تكون السحب الرعدية المرافقة لتأثير حالات عدم الاستقرار والمنخفضات الجوية التي تحدث في بلاد الشام والجزيرة العربية.
وتعد الظواهر الجوية، هي التي تتحكم بها الطبيعة بحرارة سطح المحيطات وتوزيع الكتل الهوائية حولنا؛ هي ما أدت إلى استفادة بلاد الشام والجزيرة العربية في الأصل من السحب الرعدية الماطرة بشكل أكثر من المعتاد؛ نسبة للسنوات الأخيرة؛ فيما أثر الاحتباس على زيادة ورفع مقدار تطرف الأحوال الجوية.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الكلام فيه من الشرك الخفي مافيه… فهو كمن يقول مطرنا بنوأ كذا… قال الله تعالى..
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
فهى تصدق ما قول العبد المخلوق أم قول الخالق…؟
…سماحة الشيخ العلامه بورعي
منصور[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم
(((التطرف الجوي)))
هل اصبحت رحمة ربي تطرف هذا وصف بحد ذاته تطرف
اليس تفريق السحب بالطائرات يعتبر تطرف فعندما تثق في نجاح مشاريعك وبنيتك التحتيه واخلاصك لوطنك لن تلجاء الى ذالك ..
هل اصبح كل شئ لايوافق هوانا او نختلف معه او يختلف معنا نسميه تطرف
رااايق[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 40 دقيقة
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه **
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
رااايق[ عدد التعليقات: 5963 ] نشر منذ 35 دقيقة
قال تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) } ****
الشاعر[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا
حسبنى الله ونعم الوكيل
استغفرالله العلي العظيم