أهم أسباب التطرف الجوي على الجزيرة العربية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير عن أهم أسباب التطرف الجوي الحالي على الجزيرة العربية وبلاد الشام؛ بعد كثرة السحب الرعدية والسيول والأمطار الغزيرة التي سببت خسائر في المنطقة؛ حيث يتبع الغلاف الجوي والمحيطات على حد سواء، دورات طبيعية تمتد بين 5 إلى 30 عاماً، يعمل على فرز أنماط جوية محددة في النصف الشمالي من العالم، وفي هذا العام.

وتطورت ظاهرة ” النينو ” مما أدى إلى اقتراب الكتل الهوائية الباردة من الشمال نحو بلاد الشام والجزيرة العربية، وتفاعلها مع اندفاع تيارات رطبة من مناطق مدارية نحو الجزيرة العربية وأجزاء من بلاد الشام، كما أن الاحتباس الحراري أدى إلى تكون السحب الرعدية المرافقة لتأثير حالات عدم الاستقرار والمنخفضات الجوية التي تحدث في بلاد الشام والجزيرة العربية.

وتعد الظواهر الجوية، هي التي تتحكم بها الطبيعة بحرارة سطح المحيطات وتوزيع الكتل الهوائية حولنا؛ هي ما أدت إلى استفادة بلاد الشام والجزيرة العربية في الأصل من السحب الرعدية الماطرة بشكل أكثر من المعتاد؛ نسبة للسنوات الأخيرة؛ فيما أثر الاحتباس على زيادة ورفع مقدار تطرف الأحوال الجوية.