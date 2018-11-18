الهلال والأهلي يتقايضان على عسيري وفلاتة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن إدارتي ناديي الأهلي والهلال تدرسان إجراء مقايضة بينهما، حيث ينتقل مهاجم الأول مهند عسيري إلى الزعيم، مقابل انتقال لاعب وسط الثاني مهند فلاتة إلى الراقي بنظام الإعارة أو شراء العقد، وذلك خلال الفترة الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت مصادر، أن النية لدى الطرفين موجودة؛ حيث يسعى الناديان إلى تدعيم صفوف فريقيهما استعدادا للدور الثاني من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا 2019.

ومن الجدير بالذكر، أن ” عسيري ” مر بالعديد من الاشتباكات في ملعب النادي خلال التدريبات جراء عدم قبوله البقاء على دكة بدلاء المدير الفني الأرجنتيني للفريق بابلو جويدي، خاصة بعد أن تأكد أنه لن يكون المهاجم الأول في حسابات المدرب.