” تعليم الطائف ” ينهي تدريب 303 مرشحا ومرشحة لجائزة التعليم للتميز

بدرية المالكي(صدى):

أنهى مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بالطائف تدريب (٣٠٣) مرشح ومرشحة لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة في جميع الفئات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن عدد المتقدمين والمتقدمات للجائزة بلغ ” ٥٢٢ ” ، فيما تم تدريب ” ٣٠٣ ” مرشح ومرشحة.

وأشار الخديدي إلى أن البرنامج التدريبي شهد إقبالاً كبيرًا من مختلف الفئات، فيما تم تهيئة جميع المرشحين والمرشحات، و نشر ثقافة التميز وتدريبهم على تجهيز ملفات المشاركة في جائزة التعليم للتميز، وتحقيق الشواهد المطلوبة، مؤكدًا أن فرق العمل بمركز التميز بمتابعة المدير العام للتعليم طلال اللهيبي تواصل جهودها في دعم المرشحين والمرشحات، وتقديم الاستشارات لهم، بما يضمن رعاية المتميز، واستدامة التميز، وتحقيق أهداف ورؤى الجائزة.

هذا وقد جاء المرشحون والمرشحات الذين خضعوا لبرامج تدريبية من تعليم الطائف على النحو التالي:

٥٢ مرشح ومرشحة في المنظومة المتكاملة والمنسقين للجائزة

٣٣ مرشح ومرشحة في فئة المبادرات والتجارب المتميزة

١٥ مرشح ومرشحة فئة المشرف التربوي

٢٥ مرشح ومرشحة فئة الخدمات التعليمية

٢٦ مرشح ومرشحة فئة التميز المدرسي

.٥٠ مرشح ومرشحة فئة المعلم

٥١ مرشح ومرشحة فئة الطالب تعليم عام

٩ مرشح ومؤشحة من فئة الطلاب شمل طلاب تربية خاصة (٦) سمعي (٣) بصري

٤٢ مرشح ومرشحة فئة الموظف الإداري