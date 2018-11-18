الضوابط الجديدة لـ ” المواصفات ” لاستيراد المنتجات الكهروتقنية من دون شهادة ” IECEE “

عادل الحربي(صدى):

أكدت الجمارك السعودية بأنه وردت إليها ضوابط جديدة حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للاستيراد المنتجات الكهروتقنية دون اشتراط الحصول على شهادة الاعتراف “IECEE”.

أوضحت هيئة المواصفات الكميات المحددة للاستيراد التي تشمل الهواتف المتنقلة، شاحن الأجهزة المتنقلة «القابس الكهربائي الموصول وغير الموصول بسلك»، شاحن السيارة للأجهزة المتنقلة، الشاحن اللاسلكي للهواتف المتنقلة، بطاريات الهواتف المتنقل«باوربانك»، ساعات اليد الذكية، شاحن الكمبيوتر المحمول، السوار الذكي.

وأشارت الهيئةأن الضوابط الجديدة كحد أقصى ، مضخات المياه الكهربائية، غسالة الأطباق ، أجهزة التلفاز وشاشات العرض.