الأسباب المؤدية إلى ثقل دواسة البنزين في السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أحياناً ما قد نواجه ثقلاً في دواسة البنزين، وهنا نلقي نظرة تفصيلية على أسباب ذلك.

يعتبر انسداد صفاية البنزين أحد الأسباب الرئيسية لثقل دواسة البنزين، ويرجع ذلك لامتلاء صفاية البنزين بالسيارة بالعديد من الأوساخ والشوائب مع مرور الوقت وإهمال صيانة الصفاية، أو بسبب ترك خزان الوقود شبة خالي أغلب الأحيان، ودائماً ما تكون الأوساخ في قاع الخزان، فعند سحبها للمحرك تمر من الصفاية وتتلفها، وهو ما يؤدي إلى ضعف أداء السيارة وعدم استجابة دواسة البنزين.

انتهاء العمر الافتراضي لمضخة الوقود يؤدي إلى عدم استطاعتها ضخ الوقود في المحرك، كما أن تلف أو خلل حساس الوقود يؤدي إلى خفض الوقود المرسل إلى المحرك، وهذا سببان في ثقل دواسة البنزين.

ومن العوامل أيضاً، الطبيعة المختلفة للوطن العربي من زيادة المناطق الصحراوية وزيادة الرمال والأتربة في الهواء، حيث هذا يؤدي إلى انسداد فلتر الهواء أو قد يُنهي عمره الافتراضي بدون تغييره، مما يفقده وظيفته من إدخال الهواء اللازم لعملية الاحتراق في المحرك، مما يؤدي إلى ثقل في دواسة البنزين.