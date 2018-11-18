اجعلي زوجك لا ينظر لغيرك بهذه الخطوات

أماني الغامدي(صدى):

كشف خبراء في العلاقات الزوجية ، عن مجموعة من الخطوات التي تساعد النساء في جعل زوجها لا ينظر إلى أحد سواها .

ومن هذه الخطوات :

1- معرفة تفكير زوجكِ ولماذا ينظر لسيدة غيرك وحاولي طرح السؤال على نفسك أولاً هل هو ينظر إلى الأخريات لسبب خاص بك؟ أم ينظر بسبب مظهر المرأة الأخرى؟ أم ينظر بدافع شهوة داخلية به؟ .

2- من الطبيعي أن ينظر الزوج إلى النساء بطريقة غير مقصودة أو ينظر بسبب عدم التركيز ولكنّه في هذه الحالة لن يطيل من نظره وستكون النظرة لبضع ثواني فقط.

3- التحدث مع الزوج بجدية وحزم بدون عصبية أو صراخ وقولي له إنّ النظر للسيدات يجرح مشاعرك ويجرح أنوثتك وأنّه إذا كان يحبك فلن ينظر لأيّ امرأة أخرى.

4- كوني واثقة في نفسك أمام زوجك وحاولي الاهتمام بأنوثتك وجمالك وأناقتك والحفاظ على رشاقة الجسم والاهتمام بالمظهر الخارجي ولا تجعلي أيّ شيء يفقدك ثقتك في نفسك والثقة في النفس ستجعله يهتمّ بك أكثر.

5- تحدثي مع زوجك أنّ الرجل الذي ينظر للسيدات رجولته ناقصة ولديه مشاكل وقولي له إنّه من حظك أنّ زوجك رجلٌ محترم ولا ينظر للسيدات حتى تحرجيه بطريقة مهذبة كي لا ينظر لغيرك.

6- قولي له هل تحب أن ينظر أيّ رجل آخر إليّ؟ هل سيكون راضياً عن ذلك؟

7- قولي له كما تدين تدان فإذا لم تنظر للسيدات لن ينظر أيّ رجل إلى زوجتك.