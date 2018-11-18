” البيئة ” تعقد دورة تدريبية للتأكد من صلاحية الأسماك وجودتها بالتعاون مع 4 جهات حكومية

الرياض(صدى):

تعقد وزارة البيئة والمياه والزراعة غداً الإثنين 11 ربيع الأول 1440هـ الموافق 19 نوفمبر 2018م، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، دورة تدريبية بعنوان ” الرقابة والتأكد من صلاحية وجودة الأسماك”، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وجمعية حماية المستهلك، والجمعية السعودية للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى أمانة الرياض، وذلك بمقر الإدارة العامة لصحة البيئة بمنطقة الرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي أن الدورة ستسلط الضوء على كيفية فحص الأسماك، والتعرف إلى أنواعها وجودتها وطزاجتها، إضافة إلى إجراءات ولوائح مراقبة محلات بيع السمك، والرقابة على الغذاء المستورد.