مع اقتراب الخطاب الملكي بـ ” الشورى ” .. تعرف على أبرز تصريحات ملوك البلاد عبر العهود

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع إقتراب إلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى غداً الإثنين ، تأتي في ذاكرة الوطن أبرز عبارات ملوك البلاد عبر السنين ، حيث إختلفت ألفاظها بينما توحدت فيها معاني الوطنيه وحب الشعب .

وبينما كانت أبرز عبارات الملك عبد العزيز – رحمه الله – حمده لله عز وجل على توفيق المجلس في أعماله وجني حكومة المملكة ثمار نجاحها ، كان خطاب الملك سعود رحمة الله عليه يركز على تحسين معيشة المواطن ومواجهة الأسعار وزيادة الدخول والأرزاق .

فيما ركز الملك ” فيصل” رحمه الله على ضرورة أن تصب ملاحظات المجلس في الحق والإخلاص للوطن قبل كل شئ .

بينما أبرز الملك ” فهد ” رحمه الله دور المملكة الهام في العالم الإسلامي وإلتزامها في مختلف مراحلها بمنهج الدين الإسلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداء شعائر الله .