بالصور.. ” دورة ألوان وإبداع ” بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الحرفية بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/١٠هـ

(دورة ألوان وإبداع ) والتي كانت على مدى ٣ أسابيع.

و هدفت إلى التعرف على التقنيات المختلفة لاستخدام الألوان المائية ، وإبراز المواهب لدى المتدربات.

اشتملت الدورة على عدة محاور من أبرزها اختيار مواضع الرسم وتأسيس اللوحة والتعامل السليم مع الألوان وطريقة تركيبها وإدخال خامات متنوعة من خامات البيئة على اللوحة .

وقد برز ذلك في مجموعة اللوحات الرائعة التي انتجتها المتدربات وفي نهاية الدورة تم عمل معرض للوحات المنتجة استفادمن الدورة (١٢) متدربة.