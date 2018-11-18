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بالصور.. ” دورة ألوان وإبداع ” بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

بالصور.. ” دورة ألوان وإبداع ” بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة
نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الحرفية بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٣/١٠هـ
(دورة ألوان وإبداع ) والتي كانت على مدى ٣ أسابيع.

و هدفت إلى التعرف على التقنيات المختلفة لاستخدام الألوان المائية ، وإبراز المواهب لدى المتدربات.

اشتملت الدورة على عدة محاور من أبرزها اختيار مواضع الرسم وتأسيس اللوحة والتعامل السليم مع الألوان وطريقة تركيبها وإدخال خامات متنوعة من خامات البيئة على اللوحة .

وقد برز ذلك في مجموعة اللوحات الرائعة التي انتجتها المتدربات وفي نهاية الدورة تم عمل معرض للوحات المنتجة استفادمن الدورة (١٢) متدربة.

 

 

 

 


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