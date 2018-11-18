أمير مكة يكرّم عددا من ضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

جدة(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، عدداً من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، نظير جهودهم في ضبط عددٍ من قضايا المخدرات وتأمين المنافذ من دخول الممنوعات.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه للمكرمين, يتقدمهم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني : ” باسمي ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير نظير ما قمتم به من أعمال وإنجازات ترفع رأس كل سعودي ” .

من جهتهم عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه اللفتة، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزاً لهم بعون الله لتقديم المزيد من الجهود وصولاً للمحافظة على الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه من آفة المخدرات وأخطارها.