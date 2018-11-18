أمانة جدة تحبط مخططا عشوائيا بالقرب من مقبرة

نايف السالم(صدى):

أحبطت أمانة جدة مخططاً عشوائياً أقيم على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 116,676 ألف متر مربع بالقرب من مقبرة بحي الأجواد الشعبي، والذي عزته إلى تحركاتها للقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في كافة الأحياء.

ومن جهته، أكد رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة البتر وتسوية وتمهيد الأرض بعد الإشعارات النظامية، إضافة إلى عدم وجود مستمسكات شرعية.

وأشار إلى أن البلدية تسعى بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة إلى المحافظة على الموقع وعدم الاكتفاء بالإجراءات الميدانية من خلال رفعه مساحياً واستكمال إجراءات طرحه كفرصة استثمارية، موضحا أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.