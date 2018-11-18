  • الأحد 18

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. داليا مبارك تشارك جمهورها تحضيرها للولادة

بالفيديو.. داليا مبارك تشارك جمهورها تحضيرها للولادة

بالفيديو.. داليا مبارك تشارك جمهورها تحضيرها للولادة
أميرة خالد(صدى):

حرصت الفنانة ” داليا مبارك ” على مشاركة جمهورها لحظاتها الخاصة وهي تحضر لإستقبال مولودتها بمساعدة زوجها .

ونشرت ” مبارك ” فيديو لهما عبر ” إنستجرام ” معلقة عليه ” دعواتكم ” ، لتنشر بعدها صور لإبنتها فور ولادتها معلقة عليها ” الحمد لله .. ليلى ” ، وذلك على الرغم من أنها أكدت في وقت سابق أنها لن تنشر صور للمولودة وستؤجل الأمر حينما تكبر .

الجدير بالذكر أن ” داليا مبارك ” مرشحة لنيل جائزة BAMA عن أفضل فنانة صاعدة، ومن المفترض أن يقام الحفل يوم 23 نوفمبر الجاري في لوس انجلوس أي بعد أيام قليلة من الولادة .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياناس وش صار في الدنيا
ضاع الحياء
ضاع الحياء

[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللّـه يكـون بعونكـ😭😭

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش بتولدين
ملك جمال العالم
بتولدين تكروني صنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *