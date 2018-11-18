بالفيديو.. داليا مبارك تشارك جمهورها تحضيرها للولادة
حرصت الفنانة ” داليا مبارك ” على مشاركة جمهورها لحظاتها الخاصة وهي تحضر لإستقبال مولودتها بمساعدة زوجها .
ونشرت ” مبارك ” فيديو لهما عبر ” إنستجرام ” معلقة عليه ” دعواتكم ” ، لتنشر بعدها صور لإبنتها فور ولادتها معلقة عليها ” الحمد لله .. ليلى ” ، وذلك على الرغم من أنها أكدت في وقت سابق أنها لن تنشر صور للمولودة وستؤجل الأمر حينما تكبر .
الجدير بالذكر أن ” داليا مبارك ” مرشحة لنيل جائزة BAMA عن أفضل فنانة صاعدة، ومن المفترض أن يقام الحفل يوم 23 نوفمبر الجاري في لوس انجلوس أي بعد أيام قليلة من الولادة .
ابو منار[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياناس وش صار في الدنيا
ضاع الحياء
ضاع الحياء
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللّـه يكـون بعونكـ😭😭
ابو منار[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش بتولدين
ملك جمال العالم
بتولدين تكروني صنه